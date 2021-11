Castellammare di Stabia, il ricordo del preside Benito Capossela nelle parole del sindaco Gaetano Cimmino

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino ricorda il preside Benito Capossela, scomparso improvvisamente nella giornata di oggi in seguito ad un malore: «Ho conosciuto il preside Benito Capossela in occasione dell’iniziativa “Corri per il Sarno-La rinascita”, la maratona che durante lo scorso mese di giugno ha visto coinvolti 7 Comuni attraversati dal fiume Sarno per sensibilizzare le istituzioni, le scuole, le associazioni e tutti i cittadini a fare rete e per stimolare gli enti preposti ad attivarsi per il disinquinamento del Sarno. Sono rimasto colpito dal suo entusiasmo, dalla sua capacità di coinvolgere le scuole e le istituzioni verso un intento comune, dal suo impegno per cercare di migliorare il contesto in cui viviamo. Oggi ho appreso della sua scomparsa e voglio rivolgere le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutta la platea scolastica del liceo Pitagora-B.Croce di Torre Annunziata, che perde un faro e un punto di riferimento per la scuola e per l’intero territorio».