Castellammare di Stabia, consegnata una targa ai due campioni sportivi Angela Procida e Salvatore Maresca

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino rende noto: «Due atleti che hanno dato lustro alla nostra città nel mondo, incarnando nel migliore dei modi i valori sani dello sport. Due campioni, ma soprattutto due vincenti nella vita. Ho consegnato oggi una targa ad Angela Procida e Salvatore Maresca, reduci dalle straordinarie imprese sportive che hanno portato in alto il nome di Castellammare di Stabia sui principali palcoscenici internazionali.

Angela Procida ha rappresentato splendidamente l’Italia a Tokyo, raggiungendo ben due finali nel nuoto alle Paralimpiadi. Salvatore Maresca ha conquistato il bronzo agli anelli in occasione degli Europei e dei Mondiali, raggiungendo picchi straordinari nella sua disciplina sportiva. Le loro storie, costellate di impegno, sacrifici, grinta e forza di volontà, ci indicano la strada da percorrere per arrivare in alto e rappresentano un esempio da seguire per tutti noi».