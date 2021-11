Castellammare di Stabia, al via i lavori per la sostituzione delle condutture dell’Acqua della Madonna

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino rende noto: «Acqua della Madonna, ancora passi avanti verso il ripristino dell’impianto per restituire la mescita ai cittadini. Sono partiti i lavori per la sostituzione dei tubi in metallo con le condutture in polietilene ad alta densità (Pead), al fine di evitare i fenomeni di corrosione che hanno determinato la presenza di impurità nel flusso dell’acqua a causa della scarsa manutenzione protrattasi per decenni. Nel corso dei lavori di scavo per la sostituzione dei vecchi tubi, i tecnici hanno riscontrato che le condutture erano per gran parte ostruite dalla sabbia, che di fatto limitava la funzionalità idraulica dell’impianto. L’ennesima conseguenza disastrosa dell’assenza ventennale di manutenzione alle tubature, a cui finalmente oggi poniamo rimedio per riconsegnare le acque alla città con un impianto totalmente rinnovato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e della tutela della salute di tutti i cittadini».