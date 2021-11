Castellammare, Comune di nuovo allagato: chiuso l’ufficio anagrafe

C’erano persone allo sportello quando l’acqua ha cominciato ad entrare. Chiusa per l’allagamento dei locali la sede distaccata del Comune di Castellammare in cui si rilasciano documenti e certificati. Niente carte d’identità e altri atti fino a quando nell’ufficio Anagrafe, di via Libero d’Orsi, non finisce l’emergenza determinata dal maltempo.

E’ la seconda volta in poche settimane che gli uffici si allagano dopo i temporali. I dipendenti costretti a ricorrere a mezzi di fortuna per riportare la situazione alla normalità. La chiusura è avvenuta, questa mattina, intorno alle undici. Ad un certo punto l’acqua è arrivata all’interno degli uffici nella zona degli sportelli aperti al pubblico. Intanto la situazione meteo in Campania e’ destinata a peggiorare nella giornata di domani.