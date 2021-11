Carabinieri arrestano pusher 22enne, ritrovati in casa 160 stecche di hashish.

I Carabinieri della Stazione Grumo Nevano, durante un servizio perlustrativo, hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio F.G., 22enne di Casandrino già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato bloccato dai militari nel comune di Casandrino a via De Angelis mentre era a bordo della sua auto. Perquisito il veicolo, sono stati rinvenuti e sequestrati 4 grammi e mezzo di hashish.

La perquisizione è proseguita presso l’abitazione di Gervasio e lì i Carabinieri hanno trovato 160 stecche di hashish già confezionate e 81 grammi di marijuana.

L’uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale in attesa di Giudizio.