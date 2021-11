Capri, sabato 27 novembre si accendono le luci natalizie nella Piazzetta che diventerà un’opera d’arte

Si accenderà sabato 27 novembre il nuovo volto natalizio della Piazzetta, che diventa ancor di più un’opera d’arte. Grazie all’autorevole contributo di Michelangelo Bastiani, artista fiorentino attualmente in esposizione al Cairo all’Art D’Égypte 2021 e a Dubai, durante la Design Week di Expo 2020, verrà installata una video installazione di arte contemporanea composta da ologrammi e proiezioni interattive dal titolo “Endless Blue (Blu Infinito)” Il Campanile di Capri si trasformerà così in una cascata di acqua che incessantemente scorre lungo gli oltre trenta metri dell’iconico campanile. Il tema dell’acqua tanto caro all’Isola viene messo in relazione al concetto di temporalità, scandita dalle lancette poste sul quadrante maiolicato della torre e dal rintocco delle sue campane. Alle sue spalle, sulla terrazza della funicolare, verrà allestito un pianoforte digitale, un’installazione sonora interattiva dove comporre un vero e proprio spartito musicale semplicemente passeggiando sulle note. «Abbiamo voluto puntare a qualcosa che fosse di impatto, con un valore visivo e concettuale, non strettamente connesso al Natale ma evocativo e spettacolare – ha spiegato il sindaco di Capri Marino Lembo – le nuove generazioni sono attratte dai media digitali, in questo modo indirizziamo all’arte anche i più giovani con due opere che li incuriosiranno».