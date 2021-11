Capri, pubblicato il bando per i Mercatini di Natale. Ecco come partecipare

Capri. Pubblicato il bando per i Mercatini di Natale che verranno allestiti presso Piazza Diaz con stand forniti dal Comune nei giorni dal 4 al 12 dicembre. Gli stand saranno divisi in due categorie: “Il Natale della Solidarietà” per la quale l’incasso dovrà essere devoluto in beneficenza la seconda denominata “Shopping di Natale” dal quale, per esigenze di tutela Covid non sono previste merceologie alimentari. La tipologia della merce posta in esposizione deve rispettare lo spirito dei Mercatini di Natale che prevede appunto la promozione di prodotti esclusivamente natalizi realizzati tassativamente in forma artigianale da parte dell’espositore stesso o dai suoi familiari. Sono ammessi: Presepi, figure ed accessori, addobbi per l’albero di Natale, giocattoli in legno e stoffe, candele e altri oggetti in ceramica, prodotti di artigianato artistico in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuto, ceramica e terracotta, articoli da regalo e sculture in carta e legno, ricami, pizzi, merletti ed altro.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 22 novembre prossimo.

Clicca QUI per il bando

Clicca Qui per il modulo