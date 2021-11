Capri, le celebrazioni del 4 Novembre per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

A Capri tradizionale appuntamento per le celebrazioni del 4 Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Cerimoniale prevede per il Comune di Capri alle 11.15 la Celebrazione Eucaristica in memoria dei caduti e dei dispersi di tutte le Guerre presso la Parrocchia Santo Stefano. A seguire la Cerimonia d’Onore al Monumento in Piazza Umberto I° con deposizione della corona e discorsi commemorativi.