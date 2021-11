Capri, il nuovo volto di Marina Grande

Con la Delibera numero 199 è stato approvato il progetto definitivo e attivato l’iter procedimentale di acquisizione pareri per la sistemazione e l’adeguamento del porto commerciale di Marina Grande, la sistemazione di piazza Vittoria e via Cristoforo Colombo e l’intero riassetto dell’area del borgo marinaro isolano. La Giunta Comunale di Capri, guidata dal sindaco Marino Lembo, ha approvato la progettazione definitiva del valore di oltre otto milioni di euro. L’importo permetterà l’ampliamento e sistemazione di piazza Vittoria e di via Cristoforo Colombo, mediante il banchinamento dello scivolo di alaggio esistente e la riorganizzazione dei servizi e dell’arredo urbano, l’ampliamento verso lo specchio d’acqua interno della radice del molo principale, l’ampliamento e sistemazione del molo Banchinella, dragaggio del fondale marino, delocalizzazione del distributore di carburante e riorganizzazione dei servizi e dell’arredo urbano oltre che la creazione del molo antirisacca alla testata del molo di sottoflutto.