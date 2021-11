Capri, boom di adesioni alla sessione vaccinale di oggi presso la Tendostruttura S. Costanzo

Capri. Il “Movimento Capresi Uniti” rende noto: «Boom di adesioni alla sessione vaccinale di oggi alla Tendostruttura S. Costanzo. Ci viene segnalato che sono centinaia i residenti capresi pazientemente in fila per quella che è per molti la terza dose di vaccino. La somministrazione del siero salvavita riguarda infatti tutti coloro che ne hanno diritto e non necessita di prenotazione, ma si potrà accedere liberamente, muniti soltanto della documentazione richiesta. Ad operare nell’hub vaccinale isolano, come sempre il personale sanitario dell’Asl Na 1 Centro mentre a fornire assistenza per ingresso, uscite e gestione della giornata saranno gli instancabili componenti della Protezione Civile di Capri che dall’inizio della pandemia hanno dedicato con passione e generosità tutto il loro tempo per non far mancare mai l’assistenza necessaria e quanto utile alle attività. Si ricorda che oggi le vaccinazioni sono riservate solo ai cittadini residenti a Capri, mentre, domani, mercoledì 1 dicembre sempre dalle 9.30 la seduta sarà dedicata ai cittadini di Anacapri».