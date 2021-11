Capri, bando per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022

La Regione Campania ha impegnato 18 milioni di euro ai Comuni della Campania per la fornitura dei libri di testo, impegnando il Comune di Capri in quota parte e destinando la somma agli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado residenti nel Comune di Capri appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore ISEE 2021 nella fascia non superiore ai 13.000 euro annui, come riportato nell’avviso. Per richiedere il beneficio occorre compilare la domanda sull’apposito modulo a cui va allegata l’attestazione della valutazione della situazione economica, copia di un valido documento di riconoscimento e fatture/scontrini per acquisto libri. Le domande dovranno essere presentate o a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali sito in Via Le Botteghe 30, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo.cittadicapri@legalmail.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno17/12/2021.