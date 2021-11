Capri, attestato di benemerenza a Gino Ragozzino per i settanta anni di attività commerciale ed artigianale

Capri. Questa mattina, in Municipio, il Sindaco Marino Lembo, con il Vice Sindaco Ciro Lembo, gli Assessori Paola Mazzina e Salvatore Ciuccio, e con la presenza del Presidente Ascom Capri, Luciano Bersani, ha consegnato un attestato di benemerenza della Città di Capri a Gino Ragozzino per i settanta anni di attività commerciale e artigianale della sua famiglia. Nella pergamena consegnata si legge: «A Gino Ragozzino Calzature per aver contribuito attraverso tre generazioni, con laboriosità e creatività, a consolidare l’immagine artigianale e commerciale di Capri».