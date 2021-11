Cannavaro in bici a Positano , un campione anche sulle due ruote in Costiera amalfitana. Amalfi, Ravello e Positano in queste perle del turismo della Campania e del mondo andare in bicicletta è spettacolare, ed è così che Giacomo ha riconosciuto il nostro campione del calcio che pedalava felice sulla S.S. 163. Non poteva capitare meglio, molti non lo sanno ma il sindaco Giuseppe Guida è un ciclista e sportivo da sempre e dalle pedalate su strada ora deve pedalare con la ben più impegnativa vita politica..

Qui a Positano

Qui a Maiori verso Salerno

Fabio Cannavaro (Napoli, 13 settembre 1973) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore.

Considerato uno dei migliori difensori della storia del calcio,[4] nel 2006 è stato campione del mondo con la nazionale italiana, della quale ha detenuto il record di presenze (136) dal 2009 al 2013 (superato poi da Gianluigi Buffon)[5] e di cui è stato il capitano dal 2002 al 2010; è inoltre il secondo giocatore con più presenze da capitano in nazionale (79, ancora dietro Buffon).

Nel 2006 si è aggiudicato il Pallone d’oro (quinto italiano vincitore del premio, dopo l’oriundo Omar Sívori, Gianni Rivera, Paolo Rossi e Roberto Baggio)[6][7][8] ed è stato eletto FIFA World Player of the Year[9]. Inserito nella squadra ideale del decennio dal Sun nel 2009,[10] nel 2014 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano tra i calciatori.[11]