Campania, variante Omicron: tre positivi a scuola

Tre nuovi casi di positività alla variante Omicron sono stati registrati in Campania nelle scorse ore.

A riportare la notizia è il sito di Repubblica, secondo il quale gli ultimi tre casi sarebbero legati al primo registrato nel nostro paese.

Nello specifico si tratta di un docente e due compagni di classe di uno dei figli del paziente zero, il manager di Caserta dell’Eni trovato positivo alla variante sud-africana.

I risultati definitivi sullo screening disposto su docenti e compagni di classe dei due minori hanno rivelato le nuove positività; si dovrà ora procedere al sequenziamento per stabilire se si tratta effettivamente di Omicron.

E’ importante sottolineare che dal Sudafrica, dove è stata individuata questa nuova variante, giungono rassicurazioni sulla scarsa pericolosità ma alta contagiosità.

Per quanto riguarda le classi della scuola elementare di Caserta frequentate dai due figli del manager; va detto che docenti e alunni erano già stati sottoposti nei giorni scorsi ad una doppia serie di tamponi dopo che era emersa la positività dei due figli del paziente zero, e tutti i test erano risultati negativi.

Alla terza serie, invece, effettuata nella giornata di domenica scorsa; 28 novembre, sono emerse le tre nuove positività: il docente e i due alunni positivi stanno bene. Le due classi dovrebbero restare in isolamento; con il ricorso alla Dad, fino al 3 dicembre.

Intanto a Caserta una scuola elementare è stata chiusa, non perchè legata alla vicenda del paziente zero, bensì in relazione ad alcuni casi di positività al Covid riscontrati tra docenti e alunni.