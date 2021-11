Campania, prorogata l’allerta meteo: precipitazioni sparse, rovesci e temporali associati a raffiche di vento. E’ in vigore, su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro), una allerta meteo di colore Giallo diramata ieri dalla Protezione civile della Regione Campania.

Sono in atto precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi, associati a raffiche di vento.

Tale quadro meteo continuerà ad insistere sulla Campania anche nella giornata di domani.

Per questo l’avviso di allerta meteo è stato prorogato fino alle 23.59 di domani, martedì 23 novembre.​

Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, con particolare riferimento al rischio idrogeologico che potrebbe dar luogo, tra l’altro, a frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli.

Attenzione va posta anche alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti.

Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono possibili fenomeni di impatto al suolo come:

– Ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;

– Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

– Possibili cadute massi in più punti del territorio;

– Fenomeni franosi e caduta massi.