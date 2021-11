Campania, la Regione a Draghi: ‘Alunni in Dad per un mese’

La Regione Campania lo ha chiesto al Governo Draghi. Un mese di lezioni a distanza per i bambini delle elementari e delle medie. “Abbiamo proposto che a partire dall’8 dicembre, considerato che ci separano 10 – 12 giorni dalla pausa natalizia, abbiamo chiesto un mese di didattica a distanza per la scuola dell’obbligo perchè i dati sono molto preoccupanti”. Il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola ha chiesto in sede di Conferenza Stato Regioni il ritorno alla DAD .