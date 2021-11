CAMPANIA, ANAS: TRAFFICO RALLENTATO – IN DIREZIONE SUD – SU UN TRATTO DELL’AUTOSTRADA A2 “DEL MEDITERRANEO” A SALERNO

per permettere il recupero di un furgone che, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco

Lungo l’Autostrada A2 “del Mediterraneo” il traffico è rallentato – in direzione sud – lungo il tratto compreso tra gli svincoli di Salerno e San Mango Piemonte, a causa di un furgone che, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco in corrispondenza del km 8,500.

Attualmente l’uscita consigliata per tutti i veicoli in direzione sud è allo svincolo di Baronissi, con rientro allo svincolo di Salerno; i veicoli in coda transitano su un’unica corsia, per permettere le operazioni di recupero del mezzo.

Successivamente si procederà allo sgombero del materiale ed alla pulizia dal piano viabile, per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine.

