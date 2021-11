Ieri sera, presso il ristorante Zi Ntonio a Sorrento, il direttivo del club Napoli Città di Sorrento si è riunito per consegnare la tessera come socio onorario a Tommaso Starace. Il magazziniere del Napoli, originario di Vico Equense, lavora per la società azzurra da 44 anni ed è l’uomo simbolo della compagine partenopea, nonché un punto di riferimento per i calciatori attuali e passati. Il presidente del Club, il commendatore Gaetano Mastellone, ha diretto la simpatica cerimonia e lo ha omaggiato, oltre che della tessera, anche di una medaglia e di una T-shirt del Club.