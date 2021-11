Calcio: Sekou Camara torna a vestire la maglia del Sorrento.

Il Sorrento Calcio 1945 comunica che torna a vestire la maglia rossonera il centrocampista francese Sekou Camara, classe 2001, che nello scorso campionato ha totalizzato 30 presenze (con un gol segnato contro la Fidelis Andria) prima di trasferirsi in estate al Molfetta.

L’innesto di Camara coincide con il trasferimento di Mimmo De Marco alla Frattese in Eccellenza avvenuto in seguito ad una specifica richiesta del calciatore per motivazioni personali e lavorative.