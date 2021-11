Calcio a 5, mister Breglia: “Sorrento Futsal è una scelta che rifarei altre 1000 volte”

Il Sorrento Futsal non sta attraversando un buon momento sportivo, a causa delle pesanti sconfitte rimediate nelle ultime giornate. Il gruppo però è compatto e mister Breglia è orgoglioso di aver scelto di allenare questa compagine, una scelta, come lui stesso scrive, che rifarebbe altre mille volte: “Ci vedrete sempre così presenti, sudati e sorridenti. Questa foto vale molto di più di 100 vittorie e vale molto di più delle parole o pensieri di persone inutili. Non so dove arriveremo ne mi interessa più di tanto onestamente, la scelta Sorrento è stata una scelta di vita (sportiva, visto che non lo faccio come “lavoro”, cercavo un ambiente sano e tranquillo), che rifarei 1000 volte per chi c’è in società e ancor di più dopo aver conosciuto questi splendidi ragazzi…Ci vedrete sempre così. Senza mollare mai e senza perdere il nostro sorriso…Non saremo mai come gli altri!”.