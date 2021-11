Cala la sera sul ponte di Furore dal quale si è gettato il 24enne Natale Martorelli, ma di lui ancora nessuna traccia

Si continua a cercare Natale Martorelli, il 24enne di San Valentino Torio che lo scorso 12 novembre si è lanciato dal ponte di Furore. E’ trascorsa più di una settimana da quel tragico giorno ma non ci si arrende e si spera ancora di poter ritrovare il corpo del ragazzo anche se la possibilità che le correnti possano averlo trasportato lontano è oramai divenuta quasi una certezza. Una storia che getta tutti nello sconforto per una giovane vita spezzata e per l’impossibilità di poter almeno restituire ai familiari il corpo del proprio caro. Ed oggi siamo stati a Furore, allo stesso orario e nello stesso punto in cui Natale ha deciso di porre fine alla sua esistenza. Intorno è tutto buio e silenzio e ci viene naturale in questo momento fermarci un attimo e pregare per lui, affinché dovunque sia possa aver finalmente trovato la pace che cercava. E ci stringiamo virtualmente al dolore della famiglia.