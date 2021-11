Cabras contro Draghi “Con il Green Pass avete rotto il contratto sociale con dati falsi “

Si acuisce lo scontro sulla gestione della Pandemia da Coronavirus Covid – 19 In Aula per discutere del decreto Green Pass e sicurezza nei luoghi di lavoro, Pino Cabras (Misto, L’Altenativa c’è) ha preso parola nel corso della seduta: “Voi Governo con il Green Pass avete rotto il contratto sociale, portandoci all’anticamera del totalitarismo, costringendo i cittadini. Siete il partito della terza dose, i piazzisti della Pfizer. Noi vi accusiamo di aver gestito male

Parole dure anche sulle “statistiche fasulle del Draghistan”: “Il Premier ce le cantava dicendo di guardare a un presunto disastro del Regno Unito. Guarda un po’: da allora il numero dei positivi in Italia è raddoppiato, nel Regno Unito è diminuito del 35%. Segno che il generale autunno non si cura delle statistiche fasulle del Draghistan“, e continua, “Draghi si è inventato una statistica il 20 ottobre, dicendo che da quando è in vigore il Green Pass, i decessi sono crollati del 94%, le terapie intensive del 95% e i ricoveri del 92%. Dati falsi come una banconota da 17 euro. Una raffica di balle“.

Ecco il suo intervento.