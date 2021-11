Brividi al Maradona: il Dio del calcio torna nel suo tempio

Una domenica memorabile che rimarrà tatuata nel cuore dei tifosi del Napoli presenti allo stadio e di chi ha potuto ammirare in TV ciò che è accaduto allo stadio Maradona la sera del 28 novembre 2021. Napoli – Lazio non è stata solo una partita di calcio vinta 4-0 dagli azzurri, no! Napoli – Lazio è stato molto di più. Già nei giorni precedenti era stata annunciata l’inaugurazione della statua di bronzo rappresentante el Pibe De Oro che avrebbe dovuto fare il giro di campo, prima di essere posta stabilmente all’interno degli spogliatoi. Nessuno però avrebbe mai immaginato il resto: davanti a circa 40000 tifosi sono andate in onda, sugli schermi dello stadio, le immagini di spezzoni di vita di Maradona, i suoi gol più importanti, le sue parole più belle rivolte ai tifosi Napoletani, i suoi fantastici allenamenti sulle note della canzone “Life is life”. Passato e presente raffigurati nei panni del vecchio presidente Ferlaino e dell’attuale De Laurentiis, uniti nelle emozioni ed abbracciati in conferenza stampa. Il ritorno degli ultras, gran parte dei quali Maradona l’ha visto giocare con i propri occhi 30 anni fa, gli stessi occhi da cui ieri uscivano le lacrime dei ricordi miste a commozione. Diego era presente ed ha assistito allo spettacolo: si è visto anche quando la partita è iniziata e, al minuto 10, Mertens ha segnato un gol magistrale! DM: le iniziali di Diego Maradona e di Dries Mertens, coincidenza? In molti credono di no perché, come citato nella poesia per D10s, letta da Massimiliano Gallo, “la verità è che non te ne sei mai andato!”.