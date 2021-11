Bonus 110%: tre professionisti di Vietri sul Mare ne parlano su RaiDue

Grande successo ieri sera alla trasmissione RESTART su RaiDue in seconda serata per tre professionisti di Vietri Sul Mare: Ing. Francesco Marino, il Costruttore Angelo Senatore e l’imprenditore Vittorio Mendozzi. I tre hanno analizzato il Superbonus del 110%, prorogato nella legge di bilancio 2022, approfondendo la materia sul tema della burocrazia, mettendo alla luce le criticità del bonus edilizio e esaminando anche il rapporto con gli istituti Bancari per la cessione del credito.

La cessione del credito e lo sconto in fattura ritornano sul piatto dei lavori in casa: non solo quindi per il superbonus 110%, ma per tutte le altre agevolazioni. Durante la discussione del testo della Legge di Bilancio 2022 c’è stato quindi un vero e proprio dietrofront sulle modalità alternative alla detrazione per la fruizione dei bonus casa.