Biglietti d’oro 2021 ai film campioni d’incasso: la premiazione l’1 dicembre alle Giornate del Cinema di Sorrento. PRIMI AL BOTTEGHINO “ME CONTRO TE – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA” ed “ETERNALS”.

“Me contro Te – Il mistero della scuola incantata” di Gianluca Leuzzi, “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” di Riccardo Milani, “Freaks Out” di Gabriele Mainetti sono i tre film italiani che si aggiudicano quest’anno il Biglietto d’Oro.

Si aggiungono a “Eternals” di Chloé Zhao (The Walt Disney Company Italia), “No time to die” di Cary Fukunaga (Universal Pictures), e “ Dune” di Denis Villeneuve (Warner Bros. Entertainment Italia) che vincono il Biglietto d’Oro come film più visti in assoluto.

I Premi per la stagione cinematografica 2020-2021, assegnati dall’ANEC nell’ambito della 44 edizione delle Giornate Professionali di Cinema – Energy, sono attribuiti ai film che secondo il campione Cinetel hanno venduto più biglietti da dicembre 2020 a novembre 2021. Saranno consegnati mercoledì 1 dicembre (ore 20.30) nella Sala Sirene dell’Hilton nel corso di una cerimonia condotta da Gioia Marzocchi.

Nella stessa serata, si consegnano anche le “Chiavi d’oro” ai registi, sceneggiatori e interpreti principali dei primi tre film italiani. Il riconoscimento è attribuito quest’anno al regista Gianluca Leuzzi, agli interpreti Sofia Scalia e Luigi Calagna – che ricevono il premio anche per la sceneggiatura insieme a Emanuela Canonico e Andrea Boin – per “Me contro Te – Il mistero della scuola incantata” (Warner Bros. Entertainment Italia); al regista Riccardo Milani, agli sceneggiatori Furio Andreotti e Giulia Calenda, ai protagonisti Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sarah Felberbaum, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco, Luca Argentero per “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” (Wildside – Vision Distribution); al regista Gabriele Mainetti, allo sceneggiatore Nicola Guaglianone, agli interpreti Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi per “Freaks Out”(Goon Films – Lucky Red – Rai Cinema).

Il Biglietto d’Oro per l’evento con il maggior numero di spettatori in tre giorni di programmazione in sala va a 01 Distribution per “Time is up” di Elisa Amoruso.

Biglietto d’Oro anche a Warner Bros. Entertainment Italia, The Walt Disney Company Italia, Universal Pictures International Italy che al botteghino risultano essere le prime tre distribuzioni in assoluto.

Nel corso della serata saranno consegnati a Aurora Giovinazzo e Lorenzo Zurzolo il Premio ANEC “Claudio Zanchi” per i talenti emergenti, mentre il Premio ANEC “Pietro Coccia” al regista esordiente va Gianluca Jodice per “Il cattivo poeta”.

Info e programma completo su www.giornatedicinema.it