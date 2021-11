Baronissi: insegnante positiva al Covid, cinque classi in quarantena. Ne parla Francesco Ienco in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Due casi di coronavirus scuotono la comunità dell’istituto superiore Margherita Hack. Si tratta di un’insegnante e di una studentessa, rispettivamente dell’indirizzo tecnico e di quello scientifico, i cui contagi (non correlati) hanno fatto scattare i provvedimenti del caso, con la ricostruzione dei contatti e un totale di sei classi messe in quarantena. Per i ragazzi, dunque, ci sarà da pazientare qualche giorno prima di riprendere le lezioni, presentando un tampone come prova della negatività al Covid.

Sono cinque le classi dell’indirizzo tecnico per cui si è reso necessario l’isolamento degli iscritti, a seguito della positività al virus di una docente di Salerno, quest’ultima non ancora vaccinata anche se regolarmente munita di green pass. Una volta accertato che la donna aveva contratto l’infezione, si è messo in moto il protocollo dell’Asl Salerno, che ha disposto in men che non si dica la quarantena per gli studenti, i professori e il personale scolastico che avevano condiviso gli stessi ambienti. In tutto sono un centinaio i ragazzi che per qualche giorno dovranno restare a casa, dopodiché la procedura sarà diversa per studenti immunizzati e non: chi ha già completato il ciclo di vaccinazione tornerà a scuola trascorsa una settimana dal provvedimento dell’azienda sanitaria, chi invece non ha ancora ricevuto le due dosi riprenderà a frequentare dopo dieci giorni. Tutti, in ogni caso, potranno sedersi di nuovo tra i banchi solo muniti di un test molecolare con esito negativo.