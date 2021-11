Bar Federica a Meta, unico bar della Penisola Sorrentina aperto tutta la notte .. è un bar in cui la nuova gestione sta facendo molto bene,è fornito di tutto e fa un buon caffè….ha anche uno spazio esterno in cui ci si puo’ sedere e rilassarsi un po’….staff educato e professionale.. Questa è una delle recensioni di questo bar che si trova sul Corso Italia, sulla destra venendo da Vico Equense verso Sorrento, dopo il bar Lauro e prima del bar Romano. In linea con la buona tradizione metese qui si possono assaggiare buoni cornetti e graffe col caffè, una botta di vita, un bar semi cittadino dove trovi di tutto