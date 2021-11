Avvio procedura raffreddamento: cantieri igiene urbana dei Comuni di Vico Equense e Meta verso lo sciopero

Avvio procedura raffreddamento: cantieri igiene urbana dei Comuni di Vico Equense e Meta.

“I lavoratori dei cantieri di igiene urbana di Vico Equense e Meta continuano a non avere risposte alle numerose segnalazioni di inadempienza da parte della società Sarim srl, che ormai continua ad operare in regime di proroga sull’appalto da oltre 2 anni”, dice il Segretario Funzione Pubblica CGIL Area Metropolitana di Napoli, Maria Manocchio.

“A tutt’oggi continuano a persistere le seguenti violazioni:

– Mancato rispetto delle norme di salute e sicurezza sui cantieri, rispetto alla dotazione di aree attrezzate per bagni e spogliatoi e con riferimento allo stato obsoleto e pericoloso degli automezzi utilizzati per l’attività;

– Mancata dotazione degli indumenti di lavoro invernali;

– Mancato versamento delle quote del TFR dei lavoratori al Fondo di Previdenza Complementare (PREVIAMBIENTE) dal 2019 ad oggi;

– Mancato riscontro alla richiesta di pianta organica al fine di determinare le incongruità registrate rispetto al numero di unità dell’appalto originario.

Per quanto sopra denunciato e vista la totale assenza di risposte da parte della società e degli Enti Appaltanti, si proclama lo Stato di Agitazione di tutto il personale dipendente dei cantieri di igiene urbana di Vico Equense e Meta, con formale avvio della procedura di raffreddamento ai sensi della Legge n. 146/90 e s.m.i. e dell’Accordo di Settore del 1° Marzo 2001.

In assenza di convocazione nei termini previsti dalla stessa procedura, procederemo alla proclamazione di una giornata di sciopero a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori”.

Qui l’allegato