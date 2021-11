Avviata la petizione online per chiedere più aliscafi Sorrento-Napoli. Una petizione online sul portale change.org per chiedere il potenziamento dei collegamenti via mare tra Sorrento e Napoli. Il documento, una volta completata la raccolta di firme (in appena due giorni sono già quasi 400 le sottoscrizioni), sarà consegnato ai sindaci Gaetano Manfredi e Massimo Coppola, all’assessorato regionale ai trasporti ed alla Capitaneria di porto.

“I lavoratori e studenti pendolari della penisola sorrentina – si legge – chiedono che venga ripristinato, potenziato e garantito in modo affidabile quel servizio il trasporto via mare nella tratta Sorrento-Napoli attivo da più di quaranta anni che ha permesso a lavoratori e studenti universitari di raggiungere il posto di lavoro o le sedi Universitarie in tempi congrui e con un mezzo di trasporto pubblico a basso impatto ambientale”.

Si chiede anche “che sia concesso l’attracco alla nave traghetto della compagnia Caremar già resasi disponibile ad attuare il collegamento Sorrento-Napoli con partenza alle ore 7:40 e arrivo alle ore 8:40 a Napoli e Napoli-Capri via Sorrento con partenza alle ore 17:25 e arrivo a Sorrento alle ore 18”.