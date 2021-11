Auto si ribalta a Sorrento. Il conducente è di Vico Equense ed ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore

E’ della frazione di Ticciano di Vico Equense il conducente dell’auto che alle 17.00 di oggi si è ribaltata in Via Capo all’altezza dell’hotel Minerva. L’uomo, che si stava recando al lavoro presso un albergo, avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di un improvviso malore. Per fortuna, nonostante il grande spavento e qualche escoriazione al volto, non ha riportato traumi o fratture.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente dell’auto per poi trasferirlo presso l’ospedale di Sorrento per gli accertamenti necessari. Intanto l’incidente ha mandato completamente in tilt il traffico veicolare rimasto a lungo bloccato. Provvidenziale l’intervento del Vigili del Fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento e degli agenti della Polizia Municipale di Sorrento. L’auto è stata rimossa con un carroattrezzi.

(foto di Giuseppe Coppola)