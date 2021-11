Auguri per la Laurea a Michele Ferraro,

Originario di Sant’Agnello, ragazzo di gran cuore e soprattutto dotato di grande forza di volontà, Michele Ferraro è un giovane che ha iniziato a lavorare già dell’adolescenza. Dal cameriere all’operaio, Michele non si è mai risparmiato ed ha saputo trarre coraggio anche dai momenti bui che la vita gli ha riservato. Tutto questo senza mai tralasciare lo studio, che ha appena terminato e che lo ha condotto alla laurea. Di seguito i complimenti della ditta per la quale sta ancora lavorando. “Un pensiero speciale va al nostro operaio Michele Ferraro che, pur lavorando tutti i giorni, non ha mai perso di vista l’obiettivo di terminare gli studi!

Congratulazioni di vero cuore per la tua laurea e complimenti per l’impegno che giornalmente dimostri. Confidiamo che il tuo percorso possa essere un esempio per tanti giovani come te.

Ad maiora semper”. Auguri anche dalla redazione di Positanonews.