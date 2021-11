Aria di Natale a Praiano: bambini giocano al presepe nella grotta

A Praiano, in costiera amalfitana, si respira aria di Natale quando è tempo di mettere su il tradizionale presepe che ogni anno di questi periodi attira i vacanzieri invernali, per qualche foto ricordo con i pastori incastonati nella roccia della Divina Costiera. Questa mattina il video di Angela Mammato ci ha deliziati con i bambini entusiasti di portare avanti questa tradizione importantissima per Praiano. Il presepe di Praiano si trova nella “Grotta del Diavolo“, ed è certamente un punto di interesse della costiera. L’artista locale Michele Castellano ha riprodotto nella sua opera nel corso del tempo il piccolo borgo nel perfetto stile della tradizione natalizia. L’ho scolpito nella Grotta del Diavolo a Praiano – ci raccontava Michele Castellano a lo scorso mese di gennaio. Ci vado costantemente e me ne prendo cura anche a 72 anni. Grazie al calcio mi sono avvicinato anche all’arte del Presepe. Ogni domenica, partendo dalla Costiera Amalfitana e recandomi a Napoli, allo Stadio San Paolo, oggi stadio Maradona, andavo anche a San Gregorio Armeno. E così passeggiando, ammirando la lavorazione dei pastori la passione divenne sempre più forte. Un giorno Salvatore Gagliano, noto imprenditore ed albergatore della Costiera, mi diede l’idea di dare vita ad un presepe nella Grotta del Diavolo a Praiano, ne avevo realizzato un altro in precedenza a Marina di Praia Nacque così il presepe incastonato nella roccia.