Antipertensivo ritirato volontariamente dalle farmacie. Ecco marca e info lotti

La Società Skills in Healthcare Italia, con sede in Via Trieste, 11, a Vimercate in provincia di Monza e Brianza, con propria nota del 15 novembre 2021, ha comunicato il richiamo volontario e precauzionale della specialità medicinale LOSARTAN ALMUS nelle confezioni di seguito riportate:

AIC 039380213 LOSARTAN ALMUS 50 mg compresse rivestite con film, 28 compresse lotto L1613942 con scadenza 31-12-2021;

AIC 039380213 LOSARTAN ALMUS 50 mg compresse rivestite con film, 28 compresse lotto L170720 con scadenza 30-06-2022;

AIC 039380213 LOSARTAN ALMUS 50 mg compresse rivestite con film, 28 compresse lotto L210772 con scadenza 31-05-2026;

AIC 039380290 LOSARTAN ALMUS 100 mg compresse rivestite con film, 28 compresse lotto L161395 con scadenza 31-12-2021;

AIC 039380290 LOSARTAN ALMUS 100 mg compresse rivestite con film, 28 compresselotto L171075 con scadenza 30-09-2022;

AIC 039380290 LOSARTAN ALMUS 100 mg compresse rivestite con film, 28 compresselotto L210773 con scadenza 31-05-2026;

AICA 039909041 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film, 28 compresse lotto L181409 con scadenza 31-10-2023;

AIC 039909041 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film, 28 compresse lotto L210775 con scadenza 31-05-2026;

AIC 039909128 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film, 28 compresse lotto L180402 con scadenza 30-04-2023;

AIC 039909128 LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALMUS 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film, 28 compresse lotto L210781 con scadenza 31-05-2026.

Losartan Almus viene usato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,

• per trattare i pazienti con pressione del sangue elevata (ipertensione) negli adulti, nei bambini e negli adolescenti di età tra 6 – 18 anni

• per proteggere il rene in pazienti ipertesi con diabete di tipo 2 che hanno esami di laboratorio che evidenziano una alterazione della funzione renale e proteinuria ≥ 0,5 g al giorno (una condizione nella quale l’urina ha un anormale quantitativo di proteine)

• per trattare i pazienti con insufficienza cardiaca cronica quando la terapia con i medicinali specifici chiamati inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE-inibitori, medicinali utilizzati per abbassare la pressione sanguigna) non è considerata adeguata dal medico.

Se la sua insufficienza cardiaca è stata stabilizzata con un ACE-inibitore non deve passare al Losartan.

• in pazienti con pressione sanguigna alta ed ispessimento delle pareti del ventricolo sinistro, Losartan ha dimostrato di poter diminuire il rischio di ictus. (“indicazione dello studio LIFE”).