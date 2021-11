Angri – Vico Equense: sabato scontro ad alta quota

Dopo la bella vittoria casalinga contro il Castel San Giorgio, i ragazzi di Mister Ferrara sono impegnati in uno scontro dal sapore di alta classifica. Gli azzurro-oro infatti, saranno ospiti dell’Angri, appaiato a 19 punti proprio con il Vico e terza forza del campionato. “Rispettiamo l’avversario”. Commenta mister Ferrara. “L’ Angri è una squadra costruita per vincere, ma questo non significa che i miei ragazzi avranno un atteggiamento remissivo. E’ importante fare più punti possibili per raggiungere il nostro obiettivo, indipendentemente dall’avversario. Mi aspetto una bella prestazione, cosa per me fondamentale. Sicuramente c’è ancora dispiacere dopo gli infortuni a Cestaro e Pisapia e la perdita di Napoli (a cui faccio i migliori auguri), ma i miei ragazzi hanno reagito bene. Sarà una partita bella ed emozionante, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni!”

U.S. Angri 1927 – A.S.D. Vico Equense 1958

Domenica 21 novembre, ore 14:30

Stadio “Pasquale Novi” (Angri)

Il prezzo del biglietto è di 10 euro, ridotto a 5 per le donne e per gli under 14.

Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la GoldBet sita in via Zurlo ad Angri (Sa), tutti i giorni dalle 10 alle 21 e domenica dalle ore 10 alle ore 14.15. Non verranno venduti biglietti ai botteghini.

Si informa che per l’acquisto dei biglietti è necessario munirsi della propria carta d’identità.

Chiunque voglia assistere alla partita, deve NECESSARIAMENTE:

1)mostrare il GREEN PASS, oppure l’esito negativo di un tampone eseguito nell’arco delle ultime 48 ore.

2)indossare la mascherina

3)portare con sé la carta d’identità.