Ancora problemi all’ospedale di Sorrento: frattura al braccio per una donna, intervento rimandato due volte. Continuano i problemi per la sanità pubblica in penisola sorrentina. Mentre i sindaci hanno incontrato i vertici dell’Asl Napoli 3 Sud, i cittadini continuano a vivere situazioni di forte disagio, a causa della mancanza di personale.

Riportiamo di seguito le parole che ci ha inviato un nostro lettore:

Spett.le Redazione,

sono l’Avv. Paolo Donzelli, marito della Signora Sonia ALBORA di anni 72, ricoverata nel reparto di ortopedia dal 26 ottobre scorso per grave frattura dell’omero sinistro, in attesa dell’intervento che ci avevano detto, entrando in ospedale quel giorno, sarebbe avvenuto al massimo entro 7-10 giorni, ma purtroppo così non è stato. Martedì scorso 2 novembre doveva essere operata la mattina; era pronta (a digiuno, ecc.) ma poi verso mezzogiorno le è stato detto che era arrivato un caso più urgente e che l’intervento sarebbe stato rimandato ad oggi 5 novembre.

Stamattina però si è ripetuta la stessa storia: lei era pronta, ma poi hanno dato la precedenza ad un altro caso ed è stata riportata in reparto nella sua stanza. Verso le 13:00 le è stato detto che non avrebbero potuta operarla più neanche oggi. E’ un’indecenza!

Il suo braccio è gonfio e non si può muovere molto dal dolore. Ci hanno detto che gli interventi ortopedici nell’ospedale di Sorrento si fanno solo il martedì mattina e il venerdì mattina, ma dopo 2 volte che l’intervento di un paziente viene rimandato si deve assolutamente fare di tutto per aggiungere un terzo giorno della settimana oppure per operare anche il pomeriggio. Non è possibile rimandare ogni volta! Spero che voi possiate accogliere questa mia protesta, nella speranza che qualcosa e qualcuno si smuova.

All’ ospedale di Sorrento ci hanno detto che loro dipendono dalla sede centrale ASL Napoli 3 sud alla quale ho scritto una mail di reclamo perché hanno il dovere (anche morale) di trovare una rapida soluzione, aggiungendo ad esempio un terzo giorno della settimana per operarla. So che molti altri pazienti nell’ ospedale di Sorrento hanno protestato per i continui rinvii degli interventi chirurgici. Vi prego pertanto di dar voce a tanti cittadini che subiscono attese così lunghe.

In attesa di un gentile riscontro, Vi porgo cordiali saluti.

Sorrento, 5 novembre 2021