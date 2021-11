Anche quest’anno i ragazzi della food App Sorrento Delivery riaprono il Ristorante Sospeso. Si tratta di uno store virtuale attraverso il quale donare a chi in Penisola ne ha più bisogno. I fondi raccolti sono devoluti alla Conferenza San Vincenzo de Paoli di Sorrento, che vanta un’ampia conoscenza del territorio e dei suoi bisogni. Come partecipare? Basta scaricare l’App, selezionare una delle voci dello store “Il Ristorante Sospeso” (Euro 5, 10, 20, ecc.) ed effettuare il pagamento con carta o Paypal. Anche questo Natale Sorrento Delivery mette a disposizione uno strumento efficace per darsi una mano.