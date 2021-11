Anche Positano tra le dieci città più belle da visitare secondo European Best Destinations. Sono tanti i cittadini del mondo ad amare i viaggi, visitare e scoprire nuovi posti e conoscere da vicino nuove culture.

European Best Destinations, importante sito Web di viaggi dedicato alla promozione del turismo e della cultura in Europa, ha stilato la classifica delle 10 più belle città italiane. Creato nel 2009, EBD, da ben 8 anni consecutivi, è il sito dedicato al turismo più visitato in tutta Europa. Periodicamente EBD stila classifiche tematiche di vario genere sulla base dei voti emessi da una giuria di viaggiatori.

Il primo gradino del podio se lo aggiudica Firenze, luogo imperdibile per gli amanti dell’arte, della cultura e della buona cucina. Il secondo posto se lo aggiudica Milano, per i suoi musei, le attrattive culturali e la sua modernità. Medaglia di bronzo per Verona, perfetta per un fine settimana romantico.

Al quarto posto troviamo Roma, la Capitale. A seguire Pisa, famosa per la torre pendente e Piazza dei Miracoli. Subito dopo c’è Siena, rinomata per il Palio e le sue contrade.

Il settimo posto se lo aggiudica Alberobello, la famosa località pugliese caratterizzata dai tipici trulli. La classifica prosegue con Portofino, elegantissima e modaiola località della Liguria.

Infine, Infine, Venezia e Positano occupano rispettivamente il nono e il decimo posto. Tra le motivazioni che hanno portato a tale risultato, la Serenissima balza all’occhio, oltre che per la scenografica Piazza San Marco, anche per gli incantevoli isolotti di Murano e Burano.

A Positano, non sono invece da perdere i romantici e suggestivi scorci che danno il loro meglio al tramonto.