Anche lo psichiatra Alessandro Meluzzi reposta con un tweet l’articolo di Positanonews. Da diverso tempo oramai Positanonews invita tutti i cittadini a prestare attenzione alle regole imposte per evitare il contagio da Coronavirus, indipendentemente dal vaccino. Sono diversi, infatti, i casi, gravi o meno, anche tra i vaccinati con doppia dose. Non sappiamo ancora, infatti, quale sia la copertura attuale dei vaccini.

Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato un articolo in cui riportavamo le parole di un nostro lettore: “Non è vero che arrivano solo non vaccinati in gravi condizioni e che quei pochi vaccinati non manifestano situazioni gravi.. Sabato ho perso mio nonno, ricoverato al Cotugno, con 2 dosi di vaccini fatte. Ha beccato il Covid nella sua forma più grave. Mio nonno non aveva altre patologie era in ottima salute”, ci ha detto.

Lo psichiatra Alessandro Meluzzi, ha repostato ovunque con un tweet il nostro articolo, che ha fatto il giro del mondo. Meluzzi, infatti, consulente in alcuni casi giudiziari ad alto impatto mediatico, è dichiaratamente contro il vaccino anti Covid. Le sue posizioni, generalmente legate al complottismo ed al negazionismo più spinto, lo hanno portato a non vaccinarsi, situazione che gli è valsa la sospensione dell’Ordina dei Medici di Torino. “Ho fatto una scelta consapevole quella di non vaccinarmi. Credo che l’Ordine, a cui sono iscritto da 41 anni, abbia fatto quello che doveva fare sulla base delle normative vigenti. D’altra parte – aggiunge – sono cresciuto nella cultura di Socrate, le leggi della polis si rispettano qualsiasi cosa se ne pensi, quindi va bene così”.