Anche i medici di Cava/Vietri/Costa d’Amalfi in piazza ieri a Roma per l’emergenza sanitaria

Da Cava de’ Tirreni alla Costiera amalfitana in campo contro la crisi della sanità in Campania . Anche i medici di Cava/Vietri/Costa d’Amalfi in piazza ieri a Roma: per chiedere di salvare medicina urgenza/pronto soccorso/diritto alla salute e alla vita

Medici e infermieri di pronto soccorso in piazza al centro di Roma. La manifestazione, è stata organizzata dalla Simeu (Società italiana medicina di emergenza-urgenza) a piazza Santi Apostoli. “Salvare la medicina d’emergenza-urgenza significa salvare l’intero Ssn” scrive la Simeu sul suo sito lanciando l’iniziativa.

“Sono passati due anni dall’inizio della pandemia e quel che è accaduto ha dimostrato al Paese quanto fossero sacrosante le nostre affermazioni e fondati i nostri allarmi – aggiunge – Oggi, ancora impegnati nella gestione della pandemia, ci ritroviamo prostrati ed esausti a continuare a combattere su due fronti mentre affrontiamo una crisi strutturale mai vissuta prima. Le problematiche che ci affliggono sono numerose e non hanno ancora ricevuto costruttive attenzioni. È arrivato il momento di provare a far sentire la nostre ragioni in maniera diversa, di mostrare il volto dei professionisti dell’Emergenza Urgenza”.

In piazza c’erano anche molti medici Cavesi e della Costa d’Amalfi, primari dei Pronto Soccorso della Provincia di Salerno

BASTA CHIACCHIARE! LA SALUTE PRIMA DI TUTTO! Solo Uniti Possiamo Vincere questa dura battaglia in difesa della nostra dignità.

Comitati Uniti-Cava-Vietri-Costa d’Amalfi