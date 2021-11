CAMPANIA, ANAS: AVANZANO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA GALLERIA VITTORIA DI NAPOLI

terminate le operazioni di cucitura delle reti, con la posa in opera dei cavi

al via tre ulteriori attività: installazione dei cavi di alimentazione segnapassi, regimentazione idraulica e rivestimenti laterali della galleria

Procedono – in linea con il cronoprogramma – i lavori di manutenzione all’interno della galleria Vittoria di Napoli.

Nel dettaglio, sono state concluse le operazioni di operazioni di cucitura delle reti, con la posa in opera dei cavi trasversali, longitudinali e di irrigidimento “a croce”.

Proseguono le operazioni di montaggio delle carpenterie metalliche, necessarie all’installazione dei pannelli in acciaio inox di rivestimento, con un avanzamento di oltre 300 metri sul lato Acton della galleria.

Hanno preso il via, inoltre, tre nuove attività: la posa in opera dei cavi di alimentazione segnapassi, le attività di regimentazione idraulica con la posa in opere della scossaline metalliche per la raccolta delle acque; entrambe le lavorazioni hanno già raggiunto un avanzamento di oltre 200 metri sul lato Acton.

Cominciata anche la posa in opera delle lamiere di rivestimento laterali della galleria, per un avanzamento di oltre 50 metri sul lato Acton.