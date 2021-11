CAMPANIA, ANAS: AL VIA I LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE STRADE STATALI 268 “DEL VESUVIO” E 268/RACC, TRA LE PROVINCE DI NAPOLI E SALERNO

a partire da lunedì 22 novembre senso unico alternato in funzione dell’avanzamento delle attività

importo complessivo dell’investimento di oltre 1,1 milione di euro

Lungo le strade statali 268 “del Vesuvio” e 268/Racc, tra le province di Napoli e Salerno, al via l’intervento di manutenzione programmata relativo al rifacimento della pavimentazione, per un importo complessivo di oltre 1,1 milione euro.

Nel dettaglio, le lavorazioni – che permetteranno di incrementare gli standard di percorribilità della infrastruttura – interesseranno progressivamente i territori comunali di San Giuseppe Vesuviano, Boscoreale, Terzigno, Scafati, Palma Campania ed Ottaviano.

Per lo svolgimento delle attività a partire da lunedì 22 novembre e fino al prossimo 11 dicembre – nella fascia oraria compresa tra le 6.00 e le 18.00, ad esclusione dei giorni festivi – sarà attivo il senso unico alternato (regolato da impianto semaforico o personale) in funzione dell’avanzamento dei lavori in tratti saltuari compresi tra il km 19,500 ed il km 27,200 della SS268; successivamente in tratti saltuari della SS268/RACC (tra il km 0,000 ed il km 1,710) saranno attivi restringimenti della carreggiata stradale.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.