Anacapri, approvata nuova tranche di misure di sostegno per famiglie e attività danneggiate dall’emergenza Covid

Ieri, 10 novembre, la Giunta Comunale di Anacapri ha deliberato una nuova ed importante azione di sostegno per le famiglie e le attività commerciali duramente colpite dalla crisi economica causata dal Coronavirus, riassorbitasi in parte soltanto durante la stagione turistica appena trascorsa. Sin dall’inizio della pandemia, il Comune di Anacapri si è impegnato a sostenere i propri cittadini maggiormente danneggiati dalla crisi, ad esempio predisponendo buoni spesa, borse lavoro e tagli alle tasse e ai tributi comunali.

Tenuto conto che esiste la possibilità di intervenire con ulteriori sostegni, l’Amministrazione Comunale di Anacapri ha quindi deliberato le seguenti misure:

1. Contributo alla povertà, attraverso il nostro piano di zona, per nuclei familiari con valore ISEE non superiore a € 18.000,00;

2. Contributo alle famiglie sul canone di locazione, per nuclei familiari con Valore ISE 2021 non superiore ad € 25.000,00 oppure che abbiano un reddito imponibile per l’anno 2019 pari o inferiore ad € 50.000,00 (per nuclei familiari fino a 4 componenti) ovvero 60.000,00 (per nuclei familiari di cinque o più componenti), che abbiano subito, per effetto delle misure restrittive introdotte per il contenimento della epidemia da COVID-19, una riduzione del reddito imponibile per l’anno 2020 di almeno il 40% rispetto all’anno 2019

3. Contributo sul canone di locazione alle attività commerciali che hanno subito una perdita di fatturato nell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto all’anno 2019;

4. Contributo alle attività commerciali sulla TARI, per calo di fatturato nell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto all’anno 2019 delle attività non soggette ai provvedimenti di chiusura covid-19;

5. Contributo quota/retta mensa scolastica, per nuclei familiari con valore ISEE non superiore a € 18.000,00;

Un intervento politico e amministrativo di grande importanza, che manifesta ancora una volta la volontà, da parte del Comune di Anacapri, di non lasciare indietro i propri cittadini in difficoltà.

I facsimili della domande sono pubblicati sulla homepage del sito istituzionale e all’albo pretorio online del Comune di Anacapri.