Nella seconda giornata di campionato, la Polisportiva Salerno Guiscards cade in casa nel suo esordio al Palalongo contro il Futsal Pietro Villani. Grande rammarico per il risultato ottenuto dai padroni di casa che non rispecchia la buona prestazione fatta: più volte, già ad inizio gara, è la Salerno Guiscards ad avere le occasioni, senza però riuscire a concretizzare. Il vantaggio degli ospiti arriva poi inaspettatamente grazie ad un’azione su corner. Gli uomini di Caserta non si abbattono e cercano più volte la rete del pareggio, che arriva con Amato dopo solo 4 minuti. Continuano il padroni di casa a collezionare azioni su azioni ma, nel loro momento migliore, sopraggiunge la rete di Fiorentino che fa finire il primo tempo con il risultato di 1-2. La ripresa è totale dominio del Futsal Salerno con gli ospiti che si chiudono bene a difesa. Finisce con il rammarico di una sconfitta questo match combattuto per il Salerno Guiscards che incontrerà il Real Moio lunedì prossimo.

SALERNO GUISCARDS-FUTSAL PIETRO VILLANI PRAIANO 1-2

SALERNO GUISCARDS: Minelli, Calcagno, Campiglia, D’Urso, De Conciliis, Iosa, Mutarelli, Natale, Santaniello, Amato, Taddei, Scarcella. All. Caserta

PIETRO VILLANI: Anastasio, D’Urso A., D’Urso M., Esposito D., Esposito A., Esposito N., Fiorentino, Gentile. Sarno, Scala, Zingone, Villani. All. Villani

ARBITRO: Lucia De Luca di Agropoli

RETI: 21′ pt D’Urso A. (F), 25′ pt Amato (S), 29′ pt Fiorentino (F)

NOTE: Spettatori presenti 50 circa. Ammoniti: Iosa (S), Gentili (F), Natale (S)