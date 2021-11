Amalfi: un concorso per la riattivazione del Forum dei Giovani

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, ha indetto un concorso di idee per promuovere la riattivazione del Forum dei Giovani di Amalfi e l’opportunità di partecipare alla vita dell’organismo istituzionale a partire dalle elezioni che determineranno le nuove cariche sociali.

Si intende così stimolare la creazione di materiale e la realizzazione di azioni che diventino “virali” per i giovani in target e siano in grado di garantire il loro massimo coinvolgimento e la piena conoscenza delle peculiarità ed opportunità del Forum dei Giovani. Non esistono limiti: le idee potranno essere sviluppate e realizzate in tutte le forme considerate utili per raggiungere lo scopo.

«Obiettivo del concorso – spiega Giorgio Stancati, Consigliere comunale con delega alla Partecipazione – è dare la massima visibilità alla riattivazione del Forum dei Giovani di Amalfi, alla conoscenza delle opportunità e all’importanza di partecipare alla vita democratica della Città, all’indizione delle elezioni del Presidente e del Direttivo, presso tutta la fascia degli aventi diritto, ovvero i giovani residenti dai 16 ai 34 anni. Per visibilità si intende non solo la capacità di veicolare il messaggio attraverso canali multimediali e social, ma anche il coinvolgimento diretto dei Giovani nelle modalità che si riterranno più opportune»

Il bando è aperto a tutti i cittadini, anche costituiti in “gruppo”, con esclusione dei dipendenti e degli Amministratori del Comune di Amalfi. Nel caso di partecipazione in gruppo, i componenti del gruppo designeranno un “capogruppo” con apposita dichiarazione.

L’iscrizione al Concorso di idee è aperta dal 10 novembre 2021 al 11 dicembre 2021: i concorrenti possono consultare il bando contenente tutti i dettagli da conoscere.

La partecipazione al Concorso, attraverso lo sviluppo e la realizzazione delle idee, è aperta dal 10 novembre sino a due giorni antecedenti alle Elezioni per le cariche sociali previste per il 5 gennaio 2022.

Al 1° classificato del Concorso sarà riconosciuto un buono del valore di € 250 presso bar/ristorante all’uopo convenzionato.