Amalfi, pietre si staccano dal costone roccioso in zona San Lorenzo. Nessun ferito

Amalfi. Nel pomeriggio di oggi alcune pietre si sono staccate dal costone roccioso in zona San Lorenzo precipitando su una stradina che conduce all’acquedotto comunale, chiusa con un cancello. Per fortuna non ci sono state persone o veicoli coinvolti. Sul luogo dello smottamento sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Amalfi ed i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e per i controlli necessari. Presente sul posto anche il sindaco Daniele Milano.