Amalfi piena di vita anche in autunno con molte attività aperte. Imperdibile una sosta alla Pasticceria Pansa

Amalfi, dopo una calda estate che ha visto la presenza di tantissimi turisti come sempre affascinati dalla bellezza della città, non va assolutamente in letargo ma continua ad essere viva e con tantissime attività aperte pronte ad accogliere residenti e visitatori in un’atmosfera che in questo periodo si prepara alle festività natalizie. Amalfi non è solo una città da vivere in estate ma diventa sempre di più un luogo in cui poter trascorrere qualche momento di relax in ogni periodo dell’anno ed è sicuramente ricca di offerte per i suoi cittadini che non saranno costretti a raggiungere altre località per acquisti o per gustare una cena, un pranzo o un aperitivo.

Tra le tante attività non possiamo ovviamente non menzionare la storica Pasticceria Pansa, un locale icona di Amalfi nato nel 1830 e che continua ad offrire una vasta scelta di delizie per il palato capaci di soddisfare tutti i gusti. Ed in questo periodo si cominciano anche a poter assaggiare tante prelibatezze natalizie.