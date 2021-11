Amalfi: perdono un prestigioso violino in vacanza, autista della Sita lo ritrova e glielo restituisce

Dal momento che era l’ultima corsa, il bus con a bordo il violino si trovava in deposito. Dopo aver trovato lo strumento musicale sull’autobus, l’autista si è messo in macchina e ha consegnato lo strumento alla famiglia che lo attendeva alla stazione di Salerno. I turisti distratti hanno ringraziato sentitamente l’uomo che si è prodigato per restituire loro quel prezioso oggetto. Un gran bel gesto di generosità che ha fatto tornare il sorriso al piccolo proprietario del violino e alla sua famiglia che ha ripreso serenamente il viaggio verso casa. «Ho voluto rendere pubblica questa storia a lieto fine per ringraziare la “Sita” e nello specifico Pierluigi ed Ivan – spiega Vincenzo Celia – . Non è la prima volta che gli autisti della “Sita” si mettono a disposizione dei miei clienti e dei passeggeri che, distrattamente, dimenticano qualcosa sull’autobus. I miei ospiti sono stati increduli davanti a tanta disponibilità: oltre ad aver recuperato un violino che ha un grande valore economico oltre che affettivo sono tornati in Portogallo con uno splendido ricordo della Costa d’Amalfi e del suo buon cuore».