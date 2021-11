Amalfi onora il patrono Sant’Andrea: ecco il programma delle celebrazioni religiose. Amalfi si prepara ad onorare il suo Santo Patrono Andrea il prossimo martedì 30 novembre.

Proprio come già accaduto nel mese di giugno, quando ricorre la festa del Patrocinio di Sant’Andrea, non ci sarà la consueta processione per le vie del paese con la Statua del Santo né tantomeno la folkloristica corsa sulla scalea del Duomo, a causa delle norme anti contagio, ma non per questo la festività sarà meno sentita.

Il programma delle celebrazioni è iniziato il 21 novembre con l’inizio del Novenario e si concluderà l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione.

Giovedì 25 novembre

Ore 18: Santa Messa e Recita della Coronella. Segue Adorazione Eucaristica.

Sabato 27 novembre

Ore 18: Primi Vespri

Ore 18.30: Santa Mesa

Domenica 28 novembre – I Domenica di Avvento

Ore 8 – 9.30 -10.30 – 12: Sante Messe in San Benedetto

Ore 18: Secondi Vespri

Ore 18.30 Santa Messa, Recita della Coronella e canto de Te Deum

Lunedì 29 novembre – Vigilia della Solennità

Ore 10: Esposizione del Venerato busto argenteo e Santa Messa

Ore 18: Vespri pontificali e rito del Lucernario presieduti da S.E. Rev.ma Mons. Orazio Soricelli e rito della Manna (in diretta straming).

Ore 20: Veglia di Preghiera

Martedì 30 novembre – Solennità di S. Andrea Apostolo

Ore 5.00: Il suono delle campane e delle zampogne annunciano il giorno di festa

Ore 5.30: Ufficio delle letture, Lodi mattutine e Santa Messa

Ore 7.30 e ore 9.00: Sante Messe

Ore 9: Giro del Concerto bandistico Città di Minori per la Città

Ore 10.30: S. Messa Pontificale celebrata da S.E.Rev.ma Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirrreni e breve processione con la statua di Sant’Andrea nell’atrio

Ore 18: Giro del Concerto Bandistico Città di Minori per la Città

Ore 18: Santa Messa celebrata da S.E. Rev.ma Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano e animata dalla Schola Cantorum “Cantate Domino Aloysiana”

Sabato 4 dicembre

Ore 18: Primi Vespri

Ore 18.30: S. Messa e reposizione della Reliquia del Capo di Sant’Andrea

Domenica 5 dicembre – II Domenica d’Avvento

Ore 8 – 9.30 – 10.30-12 – 18.30: Sante Messe in San Benedetto

Ore 18: Secondi Vespri

Lunedì 7 dicembre – Vigilia delll’Immacolata

Ore 18.00: Primi Vespri

Ore 18.30: Santa Messa, recita della prima “Coronella”, rito della Manna e reposizione della Venerata Statua (in diretta straming)

Mercoleì 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione

Ore 8 -9.30 – 10.30 e 12.00: Sante Messe in San Benedetto

Ore 17.45: Santo Rosario e canto delle litanie in tono pastorale

Ore 18.30: S.Messa Pontificale celebrata da S.E.Rev.ma Mons. Arcivescovo (in diretta Streaming)