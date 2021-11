Amalfi: oggi pomeriggio il Consiglio Comunale. E’ stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, di prima convocazione, presso il Salone Morelli di Palazzo S. Benedetto, per il giorno di oggi, 29 novembre 2021, alle ore 16:00, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 30 novembre 2021 ore 16:00, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Sindaco; Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – art. 175 D.Lgs. 267/2000.

A seguire le interpellanze presentate ai sensi dell’art. 38 e secondo le indicazioni previste dall’art. 62 comma 4 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.