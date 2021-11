Amalfi: Milano ridisegna gli uffici. Ecco i settori e i dirigenti

I Settori preesistenti assumono la denominazione di Lavori pubblici e Demanio, con competenze anche in materia di gare, manutenzione e verde pubblico: in continuità con quanto accaduto sin qui, l’area sarà guidato da Pietro Fico .

Per quando concerne il comparto Edilizia privata, Urbanistica e Protezione civile, con competenze anche in materia di conservazione dei beni culturali e sicurezza tecnica, godrà della riconferma di Giuseppe Caso . Il settore Polizia municipale, attraverso lo sgravio di alcune mansioni assegnate di natura amministrativa e gestionale, e ciò al fine di incrementare le azioni contrasto alle violazioni ambientali nonché al decoro urbano e di polizia rurale, è sotto la guida di Agnese Martingano . Tutti i nuovi incarichi e le riconferme saranno effettive a partire dal prossimo 8 novembre. Il Comune di Amalfi cambia pelle al fine di assicurare ai cittadini maggiore sicurezza e fornire risposte sempre più immediate.